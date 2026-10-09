Niğde'de suçla mücadele toplantısında uyuşturucu ve yasa dışı bahis ele alındı - Son Dakika
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Niğde'de suçla mücadele toplantısında uyuşturucu ve yasa dışı bahis ele alındı

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Niğde\'de suçla mücadele toplantısında uyuşturucu ve yasa dışı bahis ele alındı
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Niğde'de suçla mücadele ve kurumlar arası bilgilendirme toplantısı, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yeni nesil organize suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve spor suçlarına karşı işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Niğde'de suçla mücadele ve kurumlar arası bilgilendirme toplantısı, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Aydın, Bor Cumhuriyet Başsavcısı Sait Okur, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Murat Dinçer, cumhuriyet savcıları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni nesil organize suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele ile spor suçları ele alındı.

Ayrıca toplantıda bu alanlarda yürütülen soruşturma süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Öte yandan, suçla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının etkinleştirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik ortak hareket edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
GüncelAydınNiğdeSporSon Dakika

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