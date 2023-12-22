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Niğde'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu, 8 kişi de darp edildi - Son Dakika
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Niğde'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu, 8 kişi de darp edildi

Niğde'de meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada, araç sahipleri ile otomobildekiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine sopa ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Olayda 1 kişi pompalı av tüfeğiyle vurularak, 8 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde\'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vuruldu, 8 kişi de darp edildi
22.12.2023 - 22:24,  Güncelleme: 22:26
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NİĞDE'de, hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı av tüfeğiyle, 8 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında il merkezindeki sanayi sitesinde meydana geldi. F.D., kullandığı otomobille bir iş yerinin önündeki 4 araca çarparak hasarlı kazaya neden oldu. Kazanın ardından araç sahipleri ile otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine sopa ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan olayda 1 kişi pompalı av tüfeğiyle vurularak, 8 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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