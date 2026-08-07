Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 14 etkinlikte, 1442 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.