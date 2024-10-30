Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.
Yapılan aramada, 29,77 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1835 lira ele geçirildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 3 Tutuklama - Son Dakika
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