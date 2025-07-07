Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 269,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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