Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği planlı çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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