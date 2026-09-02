Niğde'de yetim ve dezavantajlı çocuklar için sporla bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı - Son Dakika
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Niğde'de yetim ve dezavantajlı çocuklar için sporla bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı

Niğde\'de yetim ve dezavantajlı çocuklar için sporla bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, belediye, Yeşilay Niğde Şubesi ve Yetim Eli Derneği arasında bağımlılıklarla spor yoluyla mücadele protokolü imzalandı. Protokolle yetim ve dezavantajlı çocukların spor aktiviteleriyle bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Niğde'de "Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele" işbirliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, protokol, üniversite, belediye, Yeşilay Niğde Şubesi ve Yetim Eli Derneği arasında imzalandı.

Protokol kapsamında yetim ve dezavantajlı çocukların spor aktiviteleri ve koruyucu eğitimlerle bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bağımlılıkların en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Çocukları ve gençleri tehdit eden bir tehlike olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu mücadelede sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden yararlanmanın son derece önemli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızı sporla buluşturarak bağımlılıklardan uzak tutabilir, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Bu açıdan önemli olan bu işbirliğinin gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de yetim ve dezavantajlı çocuklar için sporla bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de yetim ve dezavantajlı çocuklar için sporla bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı - Son Dakika
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