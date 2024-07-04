Niğde'deki göletlere 52 bin balık bırakıldı - Son Dakika
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Niğde'deki göletlere 52 bin balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Niğde'deki su kaynaklarına 52 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı. Proje kapsamında Gebere Barajı'na 20 bin sazan yavrusu bırakıldı. Vali Çelik, projenin amacının doğaya katkı sağlamak ve balık popülasyonunu artırmak olduğunu belirtti.

04.07.2024 17:15
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Niğde'deki göletlere 52 bin balık bırakıldı

NİĞDE - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Niğde genelinde bulunan su kaynaklarına 52 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı.

Niğde Valisi Cahit Çelik proje çerçevesinde Gebere Barajı'na 20 bin sazan yavrusu bıraktı. 2021 yılında başlatılan proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Çelik; "İlimizde toplam 17 tane baraj, 6 adet de göletimiz var. Tarım Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 2021 yılına başlayan bir proje. 2021 yılında ilimizde bulunan göletlere 75 bin, 2022 yılında 70 bin, 2023'de 60 bin balık bırakıldı. Bu sene de Gümüşler, Çamardı, Çiftlik ve Bahçeli'de olmak üzere 8 farklı baraj ve gölete 52 bin sazan yavrusu bırakılacak. Bu projenin birkaç tane amacı var. Öncelikle hem biyolojik çeşitlilik anlamında doğaya katkısı var hem de popülasyonun artmasına katkı sağlıyor" dedi.

Popülasyonun sayının artması için bilinçli avcılık yapmak gerektiğini de ifade eden Vali Çelik projede Emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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