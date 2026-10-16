Niğde Fesleğen'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde Fesleğen'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Niğde Fesleğen\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fesleğen köyünde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde 44 kök kenevir, 10 kilo kubar esrar, 84 fişek, 3 cep telefonu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi; adli işlem başlatıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Fesleğen köyüne operasyon düzenledi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 44 kök kenevir bitkisi, 10 kilo kubar esrar, 84 fişek, 3 cep telefonu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Cep TelefonuGüvenlik3. SayfaKenevirGüncelNiğdeSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Fesleğen'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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