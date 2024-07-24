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Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan kurul, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığında valilik toplantı salonunda toplandı.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-30 Haziran'da gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, 2023'te işgücü piyasası araştırmasının sonuçları, İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mesleki eğitimin desteklenmesine ilişkin işbirliği protokolü kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca toplantıda, mesleki eğitim alan gençlerin mezun olduğu alanda istihdam edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Kurulu faaliyetleri değerlendirildi.