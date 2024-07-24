Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde'de, mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurumsal çalışmaların performans göstergeleri, işgücü piyasası araştırmasının sonuçları ve mesleki eğitimi destekleyen işbirliği protokolü gibi konular ele alındı. Ayrıca, mesleki eğitim alan gençlerin istihdam edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Kurulu faaliyetleri değerlendirildi.

24.07.2024 16:33
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Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan kurul, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığında valilik toplantı salonunda toplandı.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-30 Haziran'da gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, 2023'te işgücü piyasası araştırmasının sonuçları, İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mesleki eğitimin desteklenmesine ilişkin işbirliği protokolü kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca toplantıda, mesleki eğitim alan gençlerin mezun olduğu alanda istihdam edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Denetim Kurulu faaliyetleri değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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