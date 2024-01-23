Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" adlı fotoğrafını seçen Baş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli karesini oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafına oy veren Baş, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "'Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğraflarını tercih etti.