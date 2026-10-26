Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 135 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 135 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, geleceğin hekimleri olacak öğrencilerin meslek yolculuklarında önemli bir adım atmalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

Hekimliğin yalnızca hastalıkları tanımak ve tedavi etmek olmadığını ifade eden Uslu, hekimliğin insanı anlamak, acısını paylaşmak ve yaşamına umut olmak olduğunu belirtti.

Uslu, beyaz önlüğün bilime bağlılığın, vicdanın, sorumluluğun ve insan hayatına duyulan saygının simgesi olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin önlüğün taşıdığı sorumluluğu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini belirten Uslu???????, "Bu anlamlı yolculukta evlatlarını yetiştiren, emekleri ve destekleriyle bugünlere gelmelerini sağlayan kıymetli ailelerimize, bilgi ve tecrübeleriyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan değerli akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılı, vicdanlı ve insanlığa faydalı hekimler olarak yetişmelerini temenni ediyor, törenimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Körkoca da beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Tıp alanında donanımlı hocalar olduğunu belirten Körkoca, "Tıp eğitiminde hocalarınızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanız çok önemli. Öğrenmeye istekli olduğunuz sürece hocalarınız size her zaman destek olacak ve mesleki gelişiminize katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından 135 öğrenci beyaz önlük giydi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:31:29. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei