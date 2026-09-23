Niğde polisi 14 etkinlikte 758 kişiyi uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Niğde polisi 14 etkinlikte 758 kişiyi uyuşturucuya karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta projeleri kapsamında 14 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerde 758 kişiye bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 14 etkinlikte, 758 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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