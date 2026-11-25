Niğde Sazlıca'da kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Sazlıca'da yaşayan 40 yaşındaki kişiden haber alamayan yakınları 112'ye başvurdu. Eve giden jandarma ve sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Kent merkezine bağlı Sazlıca beldesinde yaşayan A.A'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde hareketsiz buldukları A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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