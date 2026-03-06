Niğde Üniversitesi'nden 12 Destekli Proje

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrenci topluluklarının 12 projesi, Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve ÜNİDES 6. dönemi kapsamında 12 öğrenci topluluğu projesi destek aldı.

Bu projelerle üniversite, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını ve çözüm odaklı faaliyetler yürütmesini hedefleniyor.

Bilim, çevre, sağlık, kültür ve teknoloji gibi konuları kapsayan projelerle, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.