Nihat Kahveci'den Eşine Şiddet, Alkollü Kaza!

SARIYER'de eşi F.S.K.'yi (41) darbettiği iddia edilen eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin (47) olayın ardından kaza yaptığı ortaya çıktı. Aracıyla hareket ettikten kısa süre sonra park halindeki bir otomobile çarpan Kahveci'nin yapılan kontrolde 1.62 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nihat Kahveci ile eşi F.S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından F.S.K. işletmeden ayrıldı. Nihat Kahveci ise aracıyla hareket ettikten kısa süre sonra cadde üzerinde park halindeki bir otomobile çarptı.

KAZA YAPTI, 1.62 PROMİL ALKOL ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Nihat Kahveci'nin 1.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sonrası çalışma başlatan polis ekiplerinin araştırmalarında F.S.K., eşiyle işletmede tartıştıklarını, Nihat Kahveci'nin kendisini darbettiğini, tehdit ve hakaret ettiğini belirtti. Bunun üzerine gözaltına alınan Nihat Kahveci, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.