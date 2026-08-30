Nijer'e AES Destek Açıklaması - Son Dakika
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Nijer'e AES Destek Açıklaması

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AES, Nijer'deki isyan girişimine karşı destek verdi, müdahale ile durum kontrol altına alındı.

YAOUNDE/ Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES), Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos gecesi meydana gelen askeri isyan girişiminin ardından Nijer'e ve ülkenin kurumlarına tam destek verdiğini açıkladı.

AES tarafından yapılan açıklamada, bir grup askerin "istikrarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirilen eylemlere karıştığı ve başkentteki 101 No'lu Hava Üssü ile bazı hassas noktaların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, girişimin Nijer silahlı kuvvetlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı ve başarısızlığa uğratıldığı kaydedilerek, olay "ihanet" olarak nitelendirildi.

Nijer güvenlik ve savunma güçlerinin bağlılık, cesaret ve profesyonelliğinin övgüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, askerlerin görevlerine bağlı kalarak isyan girişimine karşı koymasının başkentte düzenin yeniden sağlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

AES, Nijer'in kurumlarına tam desteğini yineleyerek, Nijer yönetimiyle birlikte egemenlik ve barışın korunması yönündeki mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Sahel bölgesindeki üç ülkenin birlik, bütünlük ve istikrarının korunmasına yönelik kararlılık vurgulanarak, üye ülkelerden birinin istikrarını hedef alan herhangi bir girişimin konfederasyonun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğu kaydedildi.

Konfederasyon, Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarına da dezenformasyon, kamuoyunu manipüle etme ve toplumsal bölünmeyi körükleme girişimlerine karşı azami dikkat gösterme çağrısında bulundu.

Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu. Havalimanı bünyesindeki 101 No'lu Hava Üssü'nün de hedef alındığı olayların ardından Nijer Savunma Bakanlığı, askeri hareketliliğin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Nijer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer'e AES Destek Açıklaması - Son Dakika

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