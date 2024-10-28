Nijerya'da 15 Bin Doktor Yurt Dışına Gitti

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bu yıl 15 bin doktorun, düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle ülkeyi terk ederek yurt dışına gittiği bildirildi.

Nijerya Tıp Derneğinin (NMA) Kano Eyaleti Başkanı Abdurrahman Ali, Doktorlar Haftası vesilesiyle açıklama yaptı.

Ali, Nijeryalı doktorların daha güzel yaşam sürmek için yurt dışına gitme oranının rahatsız edici olduğunu belirtti.

Yıl başından bu yana 15 bin doktorun, düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başka ülkelerde yaşamayı tercih ettiğini kaydeden Ali, bu doktorların ABD, Kanada, İngiltere, Avusturya ve Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi.

Ali, ülkede doktorların değerinin bilinmediğinin altını çizerek, "Adil ücretlendirme, maaş rakamından daha fazlasıdır, değerimizin tanınmasıdır. Mükemmellik için bir motivasyon kaynağı ve özellikle sağlık hizmetlerinde tükenmişliğe karşı bir güvencedir." dedi.

Nijerya'da çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle zaman zaman greve gidiyor.