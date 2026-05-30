Nijerya'da 179 Rehine Kurtarıldı

Nijerya ordusunun teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 179 rehine kurtarıldı.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yazılı açıklamasında, ordunun 25-28 Mayıs'ta ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onoja, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 179 kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi.

Operasyonlarda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktaran Onoja, onlarcasının da yaralı kaçtığını ifade etti.

Nijerya'da son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP da saldırılar düzenliyor.