Nijerya'da 27 Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da 27 Çiftçi Hayatını Kaybetti

16.07.2025 19:21
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Plateau eyaletinde düzenlenen saldırıda 27 çiftçi öldü, çok sayıda yaralı var. Güvenlik artırılacak.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 27 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 27 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Plateau Eyaleti Bilgi ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, yaptığı yazılı açıklamada, eyalet hükümetinin hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, halkı itidale davet ettiğini belirtti.

Ramnap, Eyalet Valisi Caleb Mutfwang'ın güvenlik güçlerine bölgede gözetimi artırma ve sorumluların yakalanması için ek asker konuşlandırılması talimatı verdiğini kaydetti.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 27 Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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