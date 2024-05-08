Nijerya'da 32 Milyon Kişi Akut Açlıkla Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika
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Nijerya'da 32 Milyon Kişi Akut Açlıkla Karşı Karşıya Kalacak

Nijerya\'da 32 Milyon Kişi Akut Açlıkla Karşı Karşıya Kalacak

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, gıda güvensizliği nedeniyle gelecek 3 ayda 32 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından yayımlanan raporda, Batı ve Orta Afrika'dan 17 ülkede yaklaşık 52 milyon kişinin haziran-ağustos döneminde ciddi gıda açlığıyla karşı karşıya kalmasının öngörüldüğü belirtildi. Raporda, terör örgütü Boko Haram ve silahlı kişilerin saldırılarının yoğun olduğu bazı eyaletlerin açlığı en kötü yaşayacaklar arasında olduğu vurgulandı. IRC yetkilileri, hükümete hızlı müdahale çağrısında bulundu.

08.05.2024 19:21
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Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, gıda güvensizliği nedeniyle gelecek 3 ayda 32 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesinden (IRC) yayımlanan raporda, Batı ve Orta Afrika'dan 17 ülkede yaklaşık 52 milyon kişinin haziran-ağustos döneminde ciddi gıda açlığıyla karşı karşıya kalmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, bu yılın söz konusu döneminde Nijerya'da 32 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Yağışsız sezonlarda gıda üretiminin azaldığı aktarılan raporda, ancak Nijeryalıların bu yıl alışılmadık bir düşüşle akut açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Raporda, terör örgütü Boko Haram ve silahlı kişilerin saldırılarının yoğun olduğu Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Katsina, Gombe, Benue ve Jigawa'nın açlığı en kötü yaşayacak eyaletler arasında olduğu belirtildi.

IRC yetkilileri, konuya ilişkin hükümete hızlı müdahalede bulunma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 32 Milyon Kişi Akut Açlıkla Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika

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