Nijerya'da Atiku Abubakar, mahkeme kararına rağmen 2027 yarışından çekilmiyor

Nijerya'nın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atiku Abubakar, Afrika Demokratik Kongresi (ADC) partisinden 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığının mahkeme tarafından geçersiz sayılmasına rağmen yarıştan çekilmeyeceğini bildirdi.

Atiku, yaptığı açıklamada, destekçilerine mücadeleyi sürdüreceği mesajını vererek, "Bu yarıştayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Oy pusulasında yer alacağız. Hiçbir tehdit, şantaj veya mahkeme manevrası sizi ve ortak davamızı terk etmeme neden olamaz." ifadelerini kullandı.

Destekçilerine kararlılıklarını koruma çağrısı yapan Atiku, mahkeme kararının Nijerya halkının iradesini yansıtmadığını ve seçim kampanyasını durduramayacağını belirtti.

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, dün Abubakar'ın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ADC partisinden aday gösterilmesini geçersiz saymıştı.

Daha önce seçim kampanyasını başlatan Atiku, eski Rivers Eyaleti Valisi Rotimi Amaechi'yi cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlemişti.

1999-2007 yıllarında cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürüten Atiku, daha önce birçok kez cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

Nijerya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 16 Ocak 2027'de yapılması planlanıyor. Seçim gündeminde güvenlik sorunları, ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve demokratik yönetimin geleceğine ilişkin tartışmalar öne çıkıyor.