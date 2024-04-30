Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu

Nijerya\'da Boko Haram\'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist orduya teslim oldu. Askeri yetkililer, bölgede saklanan teröristlerin teslim olması çağrısında bulunarak barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladılar. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemleriyle binlerce kişinin ölümüne neden oldu ve komşu ülkelerde de saldırılar gerçekleştirdi.

30.04.2024 00:57
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu.

Askeri Kamu Bilgilendirme Sorumlusu Abdullahi Abubakar, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar sürdüğünü belirtti.

Abubakar, operasyonlarda Boko Haram'ın 6 üyesinin orduya teslim olduğunu kaydetti.

Bölgede saklanan teröristlerin orduya teslim olması çağrısında bulan Abubakar, "Çad Gölü Havzası'nda kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki kararlılığımızı yineliyoruz ve teröristleri teslim olanların yolunu izlemeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu - Son Dakika

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