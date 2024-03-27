Nijerya'da Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu

Nijerya\'da Boko Haram\'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.

27.03.2024 00:41  Güncelleme: 00:41
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Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu.

Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Abdullahi, operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın 2 elebaşı orduya teslim oldu - Son Dakika

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