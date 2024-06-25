Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 99 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 99 kişi kurtarıldı

Nijerya\'da Boko Haram\'ın rehin aldığı 99 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 99 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 41 kadının bulunduğu rehineler kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 2014'te düzenlenen okul baskınında kaçırılan bir kız öğrenci ve iki çocuk da yer alıyor. Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştiriyor.

25.06.2024 01:41
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Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 99 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun, Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı'nda gizlenen Boko Haram üyesi teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonlarda Boko Haram tarafından rehin alınan aralarında 41 kadının bulunduğu 99 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Boko Haram'ın 2014'te düzenlediği okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden biri ve iki çocuğun da kurtarılanlar arasında olduğunu aktaran Makama, çocukların yetersiz beslendiklerini ve travma geçirdiklerini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin 10 yıldır esaret altında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 99 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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