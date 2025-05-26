Nijerya'da Çobanlar ve Çiftçiler Arasında Çatışma: 30 Ölü

Nijerya'nın Taraba eyaletinde hayvancılıkla uğraşan çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 30 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Taraba eyaletine bağlı Karim-Lamido bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Taraba Eyaleti Polis Komiseri Emmanuel S. Bretet, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve bölgenin kontrol altına alındığını belirtti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.