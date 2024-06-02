Nijerya'da eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari serbest bırakıldı

Nijerya\'da eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari serbest bırakıldı

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Abba Kyari'nin, 27 ay sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Kyari, kefalet koşullarını tamamladıktan sonra FCT'deki cezaevinden serbest bırakıldı. Kyari, Hushpuppi'den rüşvet aldığı ve kokain kaçakçılığı suçlamalarıyla görevden alınmış ve tutuklanmıştı. Kyari, silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle 'kahraman polis' olarak tanınıyordu.

02.06.2024 15:41
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Nijerya'da, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin, 27 ay aradan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı açıklamada, Kyari'nin serbest kalması için mahkeme tarafından verilen kefalet koşullarının tamamladığını belirtti.

Duza, Kyari'nin FCT'ye bağlı Kuje bölgesindeki cezaevinden serbest bırakıldığını ifade etti.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, Şubat 2022'de kokain kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Abba Kyari, görevini yürütürken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anılıyordu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari serbest bırakıldı - Son Dakika
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