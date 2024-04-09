Nijerya'da görevden alınan bakanın yolsuzluk soruşturmasında 24 milyon dolar ele geçirildi

Nijerya'da görevden alınan İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu'nun hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasında 24 milyon dolar ele geçirildi.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, 6 haftadır Edu'nun hakkında devam eden soruşturmanın bir parçası olarak 24 milyon doların (30 milyar naira) tespit edilerek ele geçirildiğini belirtti.
Olukoyede, söz konusu paranın 50'den fazla farklı banka hesabında tespit edildiğini ifade etti.
Edu'nun hakkında soruşturmaların sürdüğünü aktaran Olukoyede, "Soruşturmamız sırasında rastladığımız pek çok keşfi araştırıyoruz." dedi.
4 Ocak'ta görevden alınmıştı
Nijerya'da Ağustos 2023'te göreve başlayan Edu'nun, ülkenin 4 eyaletindeki savunmasız gruplara dağıtılması gereken 585 milyon nairanın (yaklaşık 661 bin dolar) kişisel bir hesaba aktarılması talimatı verdiği iddia edilmişti.
Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, bu iddia üzerinde Edu'yu 4 Ocak'ta görevden almıştı.
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