Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Hava Operasyonuyla İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Hava Operasyonuyla İmha Edildi

Nijerya'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesinde, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis hava operasyonuyla imha edildi. Nijerya Hava Kuvvetleri, petrol kaçakçılarına karşı Nijer Deltası'ndaki Abia ve Rivers eyaletlerinde hava operasyonları düzenledi ve 12 kaçak petrol arıtma tesisini yok etti. Ülkedeki petrol hırsızlığı, ekonomiyi olumsuz etkiliyor ve 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarara neden oldu. Nijerya, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 3,1'ini oluşturan yaklaşık 37 milyar varillik rezerve sahip ve petrol ihracatı bakımından 6. sırada yer alıyor. Ancak petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların sabotajları ve çatışmalar yaşanmaktadır.

30.07.2024 14:59
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis hava operasyonuyla imha edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'ndaki Abia ve Rivers eyaletlerinde ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, hava operasyonlarında 12 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri Hava Operasyonuyla İmha Edildi - Son Dakika
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