Nijerya'da kaçan sırtlan yakalandı

Güncel

Nijerya'nın Plateau eyaletinde vahşi yaşam parkından kaçan ve halk arasında panik yaratan sırtlan iki günlük aramanın ardından yakalandı.

Plateau eyaletinin turizm yetkilisi Chuwang Pwajok, yaptığı açıklamada, sırtlanın pazar gecesi vahşi yaşam parkındaki kafesinden kaçtığını ve halk arasında paniğe neden olduğunu belirtti.

Pwajok, iki gün süren aramanın ardından sırtlanın yakalandığını ve yeniden kafesine konulduğunu kaydetti.

Sırtlanın bölge sakinlerinin yardımlarıyla yakalandığını aktaran Pwajok, "Bölge sakinlerine bizimle işbirliği yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu hayvanın aranmasına ve kurtarılmasına büyük ölçüde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.