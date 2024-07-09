Nijerya'da kaçan sırtlan yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da kaçan sırtlan yakalandı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bulunan vahşi yaşam parkından kaçan sırtlan, iki günlük aramanın ardından yakalandı. Turizm yetkilisi Chuwang Pwajok, sırtlanın halk arasında paniğe neden olduğunu belirtirken, bölge sakinlerine yardımları için teşekkür etti.

09.07.2024 19:47
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde vahşi yaşam parkından kaçan ve halk arasında panik yaratan sırtlan iki günlük aramanın ardından yakalandı.

Plateau eyaletinin turizm yetkilisi Chuwang Pwajok, yaptığı açıklamada, sırtlanın pazar gecesi vahşi yaşam parkındaki kafesinden kaçtığını ve halk arasında paniğe neden olduğunu belirtti.

Pwajok, iki gün süren aramanın ardından sırtlanın yakalandığını ve yeniden kafesine konulduğunu kaydetti.

Sırtlanın bölge sakinlerinin yardımlarıyla yakalandığını aktaran Pwajok, "Bölge sakinlerine bizimle işbirliği yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu hayvanın aranmasına ve kurtarılmasına büyük ölçüde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Hayvanlar, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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