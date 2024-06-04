Nijerya\'da kaçırılan öğrenciler kurtarıldı

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Nijerya'nın kuzeyindeki Kogi eyaletinde bulunan Confluence Üniversitesi'nden geçen ay silahlı kişilerce kaçırılan 8 öğrencinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusunun Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emmanuel Emekah, yaptığı açıklamada, Kogi eyaletinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Emekah, silahlı kişilerin rehin aldığı 8 öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Emekah, Kogi Valisi'ne teslim edildiklerini belirtti.

Silahlı kişiler, 9 Mayıs'ta Osara bölgesindeki Confluence Üniversitesi'ne düzenlendikleri saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmıştı.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, daha önce yerel güvenlik güçlerinin ve polisin silahlı kişilerle girdiği şiddetli çatışmada öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını açıklamıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.???????