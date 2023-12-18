Nijerya'nın Katsina eyaletinde 4 Ekim'de kaçırılan 4 üniversite öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Katsina eyaletine bağlı Dutsin-Ma bölgesindeki Federal Üniversitesinden kaçırılan öğrencileri kurtardığını belirtti.
Sadiq, öğrencilerin, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailelerine teslim edildiğini ifade etti.
Silahlı kişiler, 4 Ekim'de Federal Üniversitesinden 5 öğrenciyi kaçırmıştı. Olaydan birkaç gün sonra öğrencilerden biri silahlı kişilerin elinden kaçmayı başarmıştı.
Nijerya'da, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da kaçırılan üniversite öğrencileri kurtarıldı - Son Dakika