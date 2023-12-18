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Nijerya'da kaçırılan üniversite öğrencileri kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da kaçırılan üniversite öğrencileri kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde 4 Ekim'de kaçırılan 4 üniversite öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri, öğrencileri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra ailelerine teslim etti. Nijerya'da fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya\'da kaçırılan üniversite öğrencileri kurtarıldı
18.12.2023 - 17:37,
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde 4 Ekim'de kaçırılan 4 üniversite öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Katsina eyaletine bağlı Dutsin-Ma bölgesindeki Federal Üniversitesinden kaçırılan öğrencileri kurtardığını belirtti.

Sadiq, öğrencilerin, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailelerine teslim edildiğini ifade etti.

Silahlı kişiler, 4 Ekim'de Federal Üniversitesinden 5 öğrenciyi kaçırmıştı. Olaydan birkaç gün sonra öğrencilerden biri silahlı kişilerin elinden kaçmayı başarmıştı.

Nijerya'da, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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