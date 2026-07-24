Nijerya'da Kadın Girişimciler Önyargıları Aşmak İçin Üretiyor - Son Dakika
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Nijerya'da Kadın Girişimciler Önyargıları Aşmak İçin Üretiyor

24.07.2026 11:20
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Kuzey Nijerya'da kadınlar, atölyelerde çanta ve ayakkabı üreterek ekonomik bağımsızlık sağlıyor.

Nijerya'nın kuzeyinde, kadınların çalışma hayatına katılımını sınırlayan toplumsal ön yargılar, girişimci kadınların üretimiyle aşılmaya çalışılıyor.

Kuzey Nijerya'da kadınların ekonomik hayata katılımının önündeki toplumsal engeller sürerken, kurdukları küçük atölyelerde çanta ve ayakkabı üreten kadınlar hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de meslek öğrettikleri kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasına katkıda bulunuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde yaşayan Asiya Sulaiman Aliyu ile Ummul-Khairi Muhammed, kadınların öncelikli görevinin ev işleri olduğu anlayışının hakim olduğu bölgede kurdukları küçük üretim atölyeleriyle ön yargıları kırıyor.

Çanta üreticisi Aliyu ve kadın ayakkabıları tasarlayan Muhammed, el emeğini gelir kaynağına dönüştürerek yalnızca kendi yaşamlarını değil, yetiştirdikleri kadınların ve ailelerinin geleceğini de değiştirmeye çalışıyor.

Kadınlara meslek öğreterek gelir kapısı açıyor

Çanta üreticisi Asiya Sulaiman Aliyu, AA muhabirine, yaşadığı toplumda kadınların dışarıda çalışmasının alışılmış bir durum olmadığını ancak kendisinin kadınlara yönelik çanta üretimini meslek olarak seçtiğini söyledi.

Başlangıçta yalnızca ailesinin geçimini sağlamak amacıyla üretime başladığını anlatan Aliyu, zamanla işini büyüterek diğer kadınlara da eğitim vermeye başladığını ifade etti.

Aliyu, en büyük önceliğinin eşlerini kaybeden kadınlara destek vermek olduğunu dile getirerek, özellikle kuzey eyaletlerinde dul kadınların ekonomik açıdan en kırılgan kesimlerden biri olduğunun altını çizdi.

Birçok kadının hayatının eşini kaybettikten sonra tamamen değiştiğini belirten Aliyu, "Bu yüzden özellikle dul kadınlara çanta yapımını öğretiyorum. Bugüne kadar birçok kadına bu mesleği öğrettim. Artık onlar da kendi çantalarını üretiyor ve satarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Çantalarının tüm Nijerya'da satılmasını istiyor

Ürettiği çantaların bugün yalnızca Kano'da değil Kaduna, Sokoto ve kuzey Nijerya'nın farklı şehirlerinde de satıldığını aktaran Aliyu, en büyük hayalinin ürünlerini ülke genelindeki mağazalarda görmek olduğunu ifade etti.

Yaptıkları işin halen yeterince değer görmediğini vurgulayan Aliyu, destek almadan kendi imkanlarıyla üretim yaptıklarını söyledi.

Aliyu, "Bu işten kazandığım gelirle baktığım yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kimse bize kolaylık sağlamıyor ama yine de üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Erkek mesleği olarak görülen ayakkabıcılığa adım attı

Kadın ayakkabısı üreten Ummul-Khairi Muhammed de ayakkabıcılığın bölgede genellikle erkek mesleği olarak görüldüğünü ancak bu anlayışı değiştirmek istediğini anlattı.

Ayakkabı yapımını ailesinden bir erkek ustadan öğrendiğini dile getiren Muhammed, onun üretim becerisinden etkilenerek aynı mesleği öğrenmeye karar verdiğini belirtti.

Evinde kurduğu küçük atölyede üretim yaptığını ve hazırladığı ayakkabıları piyasadaki satıcılara ulaştırdığını ifade eden Muhammed, "İnsanlar ayakkabıları benim yaptığıma çoğu zaman inanmıyor sadece kadın olduğum için, bunun erkek işi olduğunu düşünüyorlar." diye konuştu.

El emeğiyle günde 3 ila 5 çift ayakkabı üretiyor

Üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğuna işaret eden Muhammed, ayakkabıların büyük bölümünü makine kullanmadan, el emeğiyle hazırladığını söyledi.

"Bir çift ayakkabı büyük emek istiyor. Çalışma süreme göre günde 3 ila 5 çift ayakkabı üretebiliyorum." diyen Muhammed, bazı satıcıların ödemeleri zamanında yapmamasının da kadın girişimcilerin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olduğunu aktardı.

Tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmediğini vurgulayan Muhammed, "Bu iş sayesinde kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor, aileme destek olabiliyorum. En önemlisi de diğer kadınlara örnek oluyorum. Kadınların da kendi ayakları üzerinde durabileceğini göstermek benim için en büyük başarı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Nijerya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kadın Girişimciler Önyargıları Aşmak İçin Üretiyor - Son Dakika

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