Nijerya'da Kolera Salgını: 16 Ölü

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yayılan kolera salgını nedeniyle Benue ve Ebonyi eyaletlerinde 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlerde, Benue eyaletine bağlı Ado bölgesinde son günlerde kolera salgınının yayıldığı belirtildi.

Eyalet genelinde 11 kişinin salgından hayatını kaybettiği, tedavi gören 6 kişinin de durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Ebonyi Eyaleti Sağlıktan Sorumlu Komiseri Moses Ekuma da yaptığı açıklamada, eyalette 5 kişinin salgından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre temmuz-eylül döneminde, 36 eyaletli ülkenin 33 eyaletinde 2 bin 102 kolera vakası görülmüş ve salgın nedeniyle en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da kolera salgını sebebiyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.