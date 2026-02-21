Nijerya'da Lassa Ateşi Ölümleri 70'e Yükseldi - Son Dakika
Nijerya'da Lassa Ateşi Ölümleri 70'e Yükseldi

21.02.2026 01:57
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 70 kişi hayatını kaybederken, 318 vaka pozitif çıktı.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu süre zarfında 1469 şüpheli vaka tespit edildiğini söyleyen İdris, yapılan testlerde 318 vakanın pozitif çıktığını kaydetti.

İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 70'e yükseldiğini ifade etti.

Salgını kontrol altına almak için NCDC'nin Ulusal Hızlı Müdahale Ekibini sekiz eyalete konuşlandırdığını aktaran İdris, ajansın ayrıca gözetim, vaka yönetimi ve toplum katılımını güçlendirmek için eyalet hükümetleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarının korunması temel bir önceliktir." diyen İdris, bu yıl şu ana kadar 15 sağlık çalışanının enfekte olduğunu belirtti."

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Söz konusu hastalık nedeniyle yılın ilk 5 haftasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl ise 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA

