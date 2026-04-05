Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur
05.04.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Sinan Burhan, Hadise'ye yönelik "p.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış" ifadelerine açıklık getirdi. Niyetinin kimseyi hedef almak olmadığını belirten Burhan, "Sanatın toplumsal bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. İşporta işi sanat ve güzelliğe karşıyım. Kadın bedeni üzerinden toplumun sömürülmesine karşıyım. Kadınlara en büyük hakaret budur" dedi.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, şarkıcı Hadise'nin sahte kostümlerine ilişkin yaptığı paylaşımda kullandığı, "P.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış" ifadelerine açıklık getirdi. Hadise'nin kendisine verdiği cevaba yanıt veren Burhan, kadın bedeni üzerinden toplumun sömürülmesinin kadınlara en büyük hakaret olduğunu dile getirdi. 

Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

"NİYETİM KİMSEYİ HEDEF ALMAK DEĞİL"

Burhan şu ifadeleri kullandı: 

"Hadise bana cevap verdi. Bende şunları ifade edeyim. Tüm kadınlara gözdağı’ gibi genelleyici bir ifadeye katılmıyorum. Benim niyetim kimseyi hedef almak ya da böyle bir anlam oluşturmak değil.

"SANATIN TOPLUMSAL SORUMLULUĞU BEDEN ÜZERİNDEN ORTAYA KONMAZ"

Sanatın toplumsal bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bu sorumluluğun; beden üzerinden değil, sözle, üretimle ve duruşla ortaya konmasının daha değerli olduğunu düşünüyorum.

Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

"KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN TOPLUMUN SÖMÜRÜLMESİNE KARŞIYIM"

Bu noktada Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya, Mustafa Yıldızdoğan gibi isimlerin toplumsal bir kaliteye ve sanat değerine tekabül ettiğini düşünüyorum. Daha önce verdiğim konserden kareler ifadenizden ne anlamalıyım? Pişmanım mı diyorsunuz ?Öyleyse onu da yazın.

İşporta işi sanat ve görselliğe karşıyım. Kadın bedeni üzerinden toplumun sömürülmesine karşıyım. Kadınlara en büyük hakaret budur." dedi.

Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

NE OLMUŞTU?

Sinan Burhan dün yaptığı paylaşımda, Hadise'nin tepki çeken sahne kostümlerini eleştirerek, "Hadise bir porno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır? Siz gözünüz kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz" ifadelerini kullanmış ve Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ara Güler gibi sanatçıları örnek göstermişti. 

Hadise ise cevap olarak, "Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin" demişti.

Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Doğru söze hacı emin ne desin 63 8 Yanıtla
  • blackstyle man blackstyle man:
    Bu kadın ne olduğunu ortaya koymuş. Burhan bey zaten hayal ürünü bir yakıştırma yapmamış vitrinde görünen neyse onu söylemiş. Daha fazla açıklama yapmasına ne gerek var. Herşey ortada saklı gizi kalmamış. Utanma, çekinme ya da endişe diye bir duygu yok zaten. Hepsini özgürlük kelimesinin altında yapıyorlar zaten. 49 5 Yanıtla
  • berke280920 berke280920:
    sanane hadisenin ne giydiği. 9 28 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Memleket bu sayede Sinan Burhan diye birinin varlığını öğrendi. 5 7
  • Beyhan Gunes Beyhan Gunes:
    Gereksiz gündem ..Ne Hadise ne de bu şahsın sözleri kişileri gerçekten ilgilendirmiyor. yüksek benzin mazot fiyatı yeni doğalgaz elektrik zamları faiz hayat şartları …gündem bu 15 7 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    adam haklı zaar 2 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:01:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.