Bakan Fidan, Suriye\'ye gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER ELE ALINACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Öte yandan Bakan Fidan'ın, Suriye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.