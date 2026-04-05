Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Bakan Fidan, Suriye'ye gitti

05.04.2026 15:38  Güncelleme: 15:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam'da karşılandı. Ziyaret kapsamında Suriye'nin güvenliği, yeniden inşası ve bölgesel meseleler ele alınacak. Ayrıca, Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile üçlü görüşme planı da bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER ELE ALINACAK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Öte yandan Bakan Fidan'ın, Suriye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dış Politika, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Suriye, Şam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SURIYE NIN NERESI KIRITIK 4 20 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    millet aç birazda kendi insanlarınızla görüşün 7 15 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Aynen geçen bir yorumunda ben de bahsetmiştim hükümetin kuyumcular önünde uzun süre sırada bekleyip acıkan vatandaşlara kuyumcular tarafından yemek ve çay ikram edilmesi şartı getirilmesi gerekir Nasıl fikir 4 5
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    haha şam bize vize istiyor komedi 9 10 Yanıtla
  • Locked Away Locked Away:
    çokta umrumuzdaydı sanki Suriye’nin inşa edilmesi. 5 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:59
Advertisement
