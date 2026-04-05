Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap - Son Dakika
Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap

Icardi\'den kendisine gelen tepkilere cevap
05.04.2026 17:00
Haberin Videosunu İzleyin
Icardi\'den kendisine gelen tepkilere cevap
Trabzonspor maçında gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen yıldız isim, yaptığı paylaşımda "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trabzon spor ile deplasmanda oynanan mücadeleye 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. 

PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLERİN ODAĞI 

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Icardi, Trabzonspor karşılaşmasında da etkisiz bir performans göstererek hem taraftarlardan hem de spor yorumcuları tarafından yoğun şekilde tepki görmüştü. 

ICARDI'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

33 yaşındaki deneyimli golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Arjantinli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 15 gol atarken, 2 golün de asistini yapmayı başardı. 

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    ona magazin verin futbolu bırakmış 21 4 Yanıtla
  • ümit köse ümit köse:
    Yeni paylaşım nerde hani. Adam bunu dün akşam paylaştı ya 11 2 Yanıtla
  • Süleyman Bozdag Süleyman Bozdag:
    Zımba gibi aspirilla var hızlı renato var kulübeye mahkum etmekten vazgec artık yeter be hoca böyle anlardada oynatmayacak saniz neden aldiniz bunları 10 0 Yanıtla
    yasin beran yasin beran:
    Haklısın Hocam 0 0
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yönetimin hemen yıl sonunda anlaşma yapmiyacagiini soylemesi lazım ondan sonrasını o dusunsun 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap - Son Dakika
