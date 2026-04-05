Icardi\'den kendisine gelen tepkilere cevap

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trabzon spor ile deplasmanda oynanan mücadeleye 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSIYLA ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Icardi, Trabzonspor karşılaşmasında da etkisiz bir performans göstererek hem taraftarlardan hem de spor yorumcuları tarafından yoğun şekilde tepki görmüştü.

ICARDI'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

33 yaşındaki deneyimli golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Arjantinli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 15 gol atarken, 2 golün de asistini yapmayı başardı.