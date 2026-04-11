Nijerya'da Lassa Ateşi Ölümleri Artıyor
Nijerya'da Lassa Ateşi Ölümleri Artıyor

11.04.2026 00:36
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölü sayısı 167'ye yükseldi, yeni vaka sayısı ise azaldı.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 167'ye çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 167'ye yükseldiği kaydedildi.

Teyit edilen vaka sayısının önceki hafta kaydedilen 51'den 26'ya düştüğü belirtilen açıklamada, yeni vaka sayısı azalsa da hastalıktan kaynaklanan ölümlerin arttığı ifade edildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA

