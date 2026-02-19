Nijerya'da Maden Kazası: 37 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Nijerya'da Maden Kazası: 37 Madenci Hayatını Kaybetti

19.02.2026 16:20
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir madende gaz sızıntısı sonucu en az 37 madenci yaşamını yitirdi.

(ANKARA) - Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde bulunan bir kurşun ve çinko madeninde ilk belirlemelere göre gaz sızıntısına maruz kaldıkları değerlendirilen en az 37 madenci yaşamını yitirdi.

Olayın, Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Wase Yerel Yönetim Bölgesi'nde, Wase kasabası yakınlarında faaliyet gösteren bir madende gün doğumundan hemen önce meydana geldiği bildirildi. İngiltere merkezli BBC'nin aktardığına göre, yer altında yetersiz havalandırma nedeniyle karbonmonoksit gazı biriktiği ve işçilerin gece vardiyasının sonuna doğru fenalaşarak hayatını kaybettiğinden şüphe duyuluyor.

Görgü tanıkları, bazı madencilerin kurtarıldığını ve tedavi için Wase'deki hastanelere sevk edildiğini belirtti. Sabah vardiyası için madene gelen işçilerin, yer altında çok sayıda cansız bedenle karşılaştığı ifade edildi.

Bölge kaynaklarının aktardığı haberlere göre Wase Gençlik Lideri Şafi Sambo, madencilerin yerin derinliklerine indikten sonra zehirli gaza maruz kaldıklarını ve 37 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Sambo, madende Çin menşeli olduğu düşünülen bir şirket tarafından çinko çıkarıldığını ancak şirket yapısının bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Nijerya hükümeti, olayın yaşandığı bölgede bazı maden ruhsatlarını askıya alırken kapsamlı bir inceleme yapılacağını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun 20 ila 40 yaşları arasında olduğu ve yerel gelenekler doğrultusunda kısa sürede defnedildiği belirtildi.

Nijerya'da madencilik kazaları sık yaşanıyor. İki yıl önce komşu Niger eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu onlarca işçi hayatını kaybetmişti. Olay, özellikle kırsal bölgelerde yaygın olan kayıt dışı ve yarı resmi madencilik faaliyetlerinde güvenlik standartlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Plateau, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Maden, Çevre, Son Dakika

