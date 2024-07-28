Nijerya'da Mayın Patlaması: 7 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Mayın Patlaması: 7 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletinde, Kukawa-Bawarti kara yoluna döşenen bir mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 7 asker hayatını kaybederken, birçok asker de yaralandı. Henüz saldırıyı üstlenen olmasa da bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor. Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya'da on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve 2015'ten bu yana komşu ülkelerde de saldırılar gerçekleştiriyor.

28.07.2024 00:47
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Nijerya'nın Kano eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kano'daki Kukawa-Bawarti kara yolunda döşenen mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada, 7 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Mayın Patlaması: 7 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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