Nijerya'da Mayın Patlaması: 7 Asker Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Kano eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kano'daki Kukawa-Bawarti kara yolunda döşenen mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada, 7 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.