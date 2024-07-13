Nijerya'da okul binası çöktü: 22 ölü

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde dün iki katlı okul binasının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Musa Ashoms, yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta çöken iki katlı okul binasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ashoms, kazada şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 132 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Ashoms, bazılarının durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Eyaletin başkenti Jos'taki Saint Akademi'de dün öğrencilerin sınavda olduğu sırada iki katlı okul binası çökmüştü.

Yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğu binada, ilk belirlemelere göre, enkaz altında kalan 8 öğrenci ve 4 öğretmenin cesedine ulaşılmıştı.