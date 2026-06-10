Nijerya'da Okul Kaçırma Olayları Endişe Yarattı - Son Dakika
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Nijerya'da Okul Kaçırma Olayları Endişe Yarattı

10.06.2026 12:17
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Oyo eyaletinde 40 öğrenci, 7 öğretmen silahlı kişilerce kaçırıldı; öğretmenler grevde.

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde öğrenciler ve öğretmenlerin toplu olarak kaçırılması, ülkede eğitim kurumlarının güvenliği ve silahlı grupların faaliyet alanlarının genişlemesi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, son yıllarda okul baskınlarının yalnızca kuzeydeki çatışma bölgeleriyle sınırlı kalmadığını, ülkenin farklı bölgelerine yayılarak ulusal güvenlik sorununa dönüştüğünü belirtiyor.

Oyo eyaletinin Oriire Yerel Yönetim Bölgesi'nde 15 Mayıs'ta üç okula düzenlenen saldırılarda 40 öğrenci ve 7 öğretmen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Yetkililer, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiğini açıklarken, güvenlik güçleri ile yerel yönetimlerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saldırı, son yıllarda fidye amaçlı adam kaçırma ve okul baskınlarının arttığı Nijerya'da okulların güvenliğine ilişkin kaygıları yeniden ön plana çıkardı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Öğretmenler süresiz greve gitti

Olayın ardından Nijerya Öğretmenler Birliği (NUT), Oyo eyaletindeki tüm ilk ve orta dereceli kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin 1 Haziran itibarıyla süresiz greve başladığını açıkladı.

Açıklamada, kaçırılan öğretmen ve öğrencilerin akıbetine ilişkin belirsizliğin eğitim çalışanları arasında ciddi korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.

NUT Oyo Eyaleti Başkanı Hassan Fatai, grevin yetkililerin kurtarma çalışmalarını hızlandırmasını sağlamak amacıyla başlatıldığını belirterek, öğretmenlere eylem süresince evlerinde kalmaları ve yasal çerçevede hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Hava desteği ve 1000 orman korucusuyla operasyonlar sürüyor

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının ardından kaçırılanların kurtarılması amacıyla güvenlik operasyonlarının artırılması talimatını verdi.

Bu kapsamda hükümet, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 1000 orman korucusunun görevlendirilmesini ve özel güvenlik ekiplerinin bölgede operasyonlarını artırmasını onayladı.

Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, olayın hemen ardından Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) bölgeye hava gözetleme platformu konuşlandırdığını açıkladı.

Makinde, hava operasyonlarından elde edilen istihbaratın arama faaliyetlerine önemli katkı sağladığını belirterek, güvenlik kurumlarının çalışmalarını bu bilgiler doğrultusunda yürüttüğünü söyledi.

Nijerya Hava Kuvvetleri de eyalet yönetimiyle koordinasyon halinde, kaçırılanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik operasyonlara destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Güvenlik tehdidinin yeni adresi

Oyo'daki saldırı, uzun yıllardır ülkenin kuzey kesimlerinde yoğunlaşan okul baskınlarının güneybatıda da meydana gelmesi nedeniyle ayrıca dikkati çekti.

Savunma yetkilileri, saldırının arkasında Boko Haram mensuplarının olduğunu açıkladı.

Güvenlik uzmanı Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oyo eyaletindeki eski Oyo Milli Parkı çevresinin uzun süredir güvenlik riski taşıdığına işaret etti.

Adamu, bölgenin, silahlı grupların faaliyet gösterdiği geniş ormanlık alanlarla bağlantılı olması nedeniyle güvenlik açısından hassas bir koridor oluşturduğunu belirtti.

Son yıllarda güvenlik güçlerinin kuzeyde yürüttüğü yoğun operasyonların bazı silahlı unsurları yeni alanlara yönelttiğini söyleyen Adamu, bunun, ülkenin farklı bölgelerinde yeni güvenlik riskleri ortaya çıkardığını dile getirdi.

Okullar silahlı grupların hedefinde

Adamu, "Eğitim kurumları hem çok sayıda insanı bir arada bulundurmaları hem de toplum üzerinde oluşturdukları psikolojik etki nedeniyle silahlı grupların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Okul baskınlarının yalnızca öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini tehdit etmekle kalmadığına değinen Adamu, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin aksamasına, ailelerin çocuklarını okula göndermekte tereddüt etmesine ve bölgelerde ekonomik-sosyal hayatın olumsuz etkilenmesine yol açtığını belirtti.

Öte yandan, çocuk hakları savunucuları ve uluslararası kuruluşlar, eğitim kurumlarının korunmasına yönelik önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizerken, okul güvenliğinin ülkenin uzun vadeli kalkınması açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekiyor.

İşçi sendikalarından genel grev uyarısı

Oyo'daki son toplu kaçırma olayları, ülke genelinde artan güvenlik sorunları nedeniyle işçi sendikalarının da tepkisini çekti.

Nijerya İşçi Kongresi (NLC) ile Nijerya Sendikalar Kongresi (TUC), İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında yaptıkları ortak açıklamada, ülkede kötüleşen güvenlik durumuna karşı hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

İki konfederasyon, terör saldırıları, silahlı çete faaliyetleri ve adam kaçırma olaylarının mevcut hızla devam etmesi halinde ülke çapında kapsamlı bir grev başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

Sendika yöneticileri, güvenlik krizinin çalışanların yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, son dönemde yaşanan okul baskınları ve toplu kaçırma olaylarının ülkenin karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunlarının boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Uzmanlar ise eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların artık yalnızca güvenlik meselesi olmaktan çıkarak çalışma hayatı, ekonomi ve toplumsal istikrarı etkileyen çok boyutlu bir ulusal sorun haline geldiğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Okul Kaçırma Olayları Endişe Yarattı - Son Dakika

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