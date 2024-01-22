Nijerya\'da otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, yaptığı açıklamada, Kaduna-Kano kara yolunda yolcu otobüsünün çukura düştüğünü belirtti.
Nadabo, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Nadabo, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
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