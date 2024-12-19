Nijerya'da Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde dün düzenlenen panayırda yaşanan izdihamda yaşamını yitiren çocuk sayısı 40'a yükseldi.

Oyo Eyalet Valisi Özel Kalem Müdürü Segun Ogunwuyi, yaptığı açıklamada, Oyo'nun başkenti Ibadan'daki izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Ölen çocuk sayısının 40'a yükseldiğini belirten Ogunwuyi, bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda çocuğun yaralandığını söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda dün izdiham yaşanmıştı.

Eyalet Valisi Seyi Makinde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti.