Nijerya'da Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Oyo eyaletindeki panayırda çıkan izdihamda 40 çocuk yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

19.12.2024 23:18
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Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde dün düzenlenen panayırda yaşanan izdihamda yaşamını yitiren çocuk sayısı 40'a yükseldi.

Oyo Eyalet Valisi Özel Kalem Müdürü Segun Ogunwuyi, yaptığı açıklamada, Oyo'nun başkenti Ibadan'daki izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Ölen çocuk sayısının 40'a yükseldiğini belirten Ogunwuyi, bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda çocuğun yaralandığını söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda dün izdiham yaşanmıştı.

Eyalet Valisi Seyi Makinde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Panayırda İzdiham: 40 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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