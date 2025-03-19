Nijerya'da Petrol Zengini Eyalet için OHAL İlanı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki petrol zengini Rivers eyaletinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Devlet Başkanı Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında, Rivers Eyalet Valisi Siminalayi Fubara, yardımcısı ve eyalet meclisinin seçilmiş üyelerinin 6 aylığına görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Eyalette yaşanan siyasi kriz ve yönetimsel tıkanıklık nedeniyle OHAL ilan ettiğini belirten Tinubu, şunları kaydetti:

"Bana sunulan en güncel güvenlik raporlarına göre, dün ve bugün bazı militanlar tarafından petrol boru hatlarına yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirildi ancak Eyalet Valisi, bunları önlemek için herhangi bir adım atmadı. Güvenlik güçlerine, Rivers halkının ve petrol tesislerinin güvenliğini sağlamak için gerekli talimatları verdim."

Tinubu, Rivers eyaletinin yönetimini 6 ay yürütmek üzere emekli Koramiral Ibokette Ibas'ı görevlendirdi.

Rivers eyaletinde uzun süredir devam eden siyasi gerilim, Vali'nin anayasaya aykırı olarak kamu fonlarını harcadığı ve eyalet meclisinin görevini yerine getirmesine engel olduğu iddialarıyla daha da tırmandı.

Eyalet meclisinin süresiz tatile girmesi, Vali Fubara'nın 2025 bütçesini sunmasını engellemişti.