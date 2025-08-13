Nijerya'da Sahte Ürünlerin Ölümcüllüğü Artıyor

Nijerya Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC), ülkede sahte ilaç, kozmetik ve gıda ürünlerinin yol açtığı ölümlerin, Boko Haram terör örgütünün saldırılarında hayatını kaybedenlerden daha fazla olduğunu bildirdi.

NAFDAC Soruşturma ve Uygulama Direktörü Dr. Martins İluyomade, Lagos kentinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, NAFDAC'ın son 5 günlük operasyonunda, binlerce sahte kozmetik ürünü ele geçirdiklerini belirtti.

"Yetkili olarak söyleyebilirim ki, standartlara uymayan ilaçlar, kozmetikler ve sağlıksız gıdaların neden olduğu ölümler, Boko Haram'ın öldürdüğü kişi sayısından daha fazla." diyen İluyomade, halkın güvenli ve sağlıklı ürünler kullanması için denetimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Nijerya, on yıllardır farklı bölgelerde şiddetli silahlı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

2025 Küresel Terörizm Endeksi'ne göre ülke, terör saldırılarında dünyada 6'ncı sırada yer alıyor ve 2023'te küresel terör kaynaklı ölümlerin yüzde 6'sı Nijerya'da gerçekleşti.