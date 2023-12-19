Nijerya\'da silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu, ülkenin kuzey bölgesinde yürütülen "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında, Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde, silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çete üyelerine lojistik sağlayan 11 kişi yakalanırken gıda maddesi ve büyük miktarda yakıt ile bazı eşyalar da ele geçirildi.

Ordu, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 13 kişiyi de kurtardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.