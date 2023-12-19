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Nijerya'da silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, ordu tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca, çete üyelerinin rehin aldığı 13 kişi kurtarıldı.

Nijerya\'da silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı
19.12.2023 - 13:03,
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Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu, ülkenin kuzey bölgesinde yürütülen "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında, Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde, silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çete üyelerine lojistik sağlayan 11 kişi yakalanırken gıda maddesi ve büyük miktarda yakıt ile bazı eşyalar da ele geçirildi.

Ordu, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 13 kişiyi de kurtardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelere lojistik hizmeti veren 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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