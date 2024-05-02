Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya\'da silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'nın Enugu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve saldırganlar birçok binayı kundakladı. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

02.05.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Enugu'nun Ohaukwu bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, aralarında hastanenin de bulunduğu çok sayıda binayı kundakladı ve bölge halkının gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 23:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement