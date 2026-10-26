Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

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Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
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Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
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Hindistan'da bir adam, kendisine lüks SUV ve motosiklet almayı reddeden eşini sokak ortasında saçından sürükleyerek darbetti. Kadının ailesinin iddiasına göre saldırgan, eşini önce evde yaklaşık 1,5 saat dövdü, ardından kaçmaya çalışırken yakalayıp sokağa sürükledi. Komşuların müdahalesine rağmen devam eden şiddet, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Ludhiana kentinde, evlendikten kısa süre sonra eşinden lüks otomobil ve motosiklet istemeye başlayan 29 yaşındaki Ritish Sharma, talepleri karşılanmayınca şiddete başvurdu. Eşi Twinkle'ı evde darbeden Sharma, kadının kaçmaya çalışması üzerine peşinden giderek sokak ortasında saldırısını sürdürdü.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP TEKMELEDİ

Çarşamba akşamı Jassian Yolu üzerindeki Green Enclave bölgesinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sharma'nın eşini saçından sürüklediği, tokatladığı ve tekmelediği görüldü. Çevredeki komşuların müdahale etmeye çalışmasına rağmen saldırgan şiddet uygulamayı sürdürdü.

Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

LÜKS ARAÇ VE MOTOSİKLET İSTEMİŞ

The Indian Express'e konuşan kadının kardeşi Gaurav Kumar, çiftin geçen yıl kasım ayında evlendiğini, ancak evliliklerinin üçüncü ayından itibaren sorunlar yaşamaya başladıklarını anlattı. Kumar, Sharma'nın eşinden lüks bir SUV araç istediğini, bu talebi karşılanmayınca yeni bir motosiklet alınması için baskı yapmaya başladığını öne sürdü.

Kardeşinin yedi yıldır güzellik salonu işlettiğini belirten Kumar, Sharma'nın eşinin kendisinden daha fazla para kazandığını gerekçe göstererek araç istediğini ve banka kredisi çekmesi için baskı yaptığını savundu.

"ÖNCE 1,5 SAAT DÖVDÜ, SONRA SOKAĞA SÜRÜKLEDİ"

Saldırının yaşandığı gece Sharma'nın alkollü şekilde eve geldiğini ileri süren Kumar, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Önce kapıyı kilitledi ve kız kardeşimi yaklaşık 1,5 saat boyunca acımasızca dövdü. Yüzünü duvara çarptı. Kız kardeşim bir şekilde kaçıp komşunun evine sığınmaya çalıştı. Ama onu buldu ve saçından sürükleyerek dışarı çıkardı, yolda tekmeledi ve dövdü."

Kumar, olayın ardından kız kardeşini almak için gittiklerinde Sharma'nın kendilerine de saldırdığını iddia etti. Ailenin komşuların güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşarak ertesi gün polise başvurduğunu söyledi.

Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

POLİS İLE AİLENİN AÇIKLAMALARI ÇELİŞTİ

Gaurav Kumar, şikayette bulunmalarının üzerinden dört gün geçmesine rağmen resmî suç kaydının oluşturulmadığını belirtti. Haibowal Polis Karakolu Amiri Jasvir Singh ise şikayetin Jagatpuri polis noktasına gönderildiğini ve kadının adli tıp raporunun beklendiğini açıkladı.

Jagatpuri polis yetkilisi Gurbinder Singh, kendilerine ulaşan şikayette lüks araç veya motosiklet talebinden söz edilmediğini, çiftin yemek pişirme konusunda tartışmasının ardından şiddet olayının yaşandığının belirtildiğini söyledi.

Kadının kardeşi Kumar ise polisin açıklamasına itiraz ederek araç taleplerini şikayetlerinde açıkça bildirdiklerini savundu.

MotosikletHindistanYaşamDünyaSon Dakika

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